Nihat Kahveci derbinin hakemine patladı: İddiası gündem oldu

Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçın ardından Nihat Kahveci, hakem Ozan Ergün’ün performansını sert sözlerle eleştirdi. Kahveci'nin ayrıca devre arasında hakemlerin arandığına ilişkin iddiası gündem oldu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan derbiyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, hakem kararlarının futbolun önüne geçtiğini söyledi.
Kahveci, “Ben atılan güzel golleri konuşmak istiyorum. Teknik direktörlerin neden oyuncu değiştirdiğini, sahadaki yıldızların çalımlarını, şutlarını konuşmak istiyorum. Ama biz bunları istedikçe Süper Lig’de maç yöneten hakemler bunların önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.
Hakemlerin maçın önüne geçtiğini savunan Kahveci, “Sanki ‘Futbolcuları konuşmayın, yıldız biziz’ dercesine performans gösteriyorlar. Bugün de öyle bir hakem performansı gördük” dedi.
Hakemlere sert eleştiriler yönelten Kahveci, teknolojinin ve yardımcı hakemlerin varlığına rağmen hataların sürdüğünü dile getirdi. "Biraz futbolu öğrenin. Pozisyonları daha iyi takip etmeyi öğrenin. Yan hakemin var, VAR'ın var, AVAR'ın var, dördüncü hakemin var, var da var. Devre arası telefonla aranılmanız var. Devre arasında pozisyonları izlemeniz var. Yeter artık, kahraman olmaya çalışmayın" diye konuştu.
Derbideki bazı kritik pozisyonları da yorumlayan Kahveci, Galatasaraylı Leroy Sane’nin müdahalesinin kırmızı kart olabileceğini savundu. “Sane’nin pozisyonunda ayağının üstüne basar, sarı ver derim. Oyuncunun bileğine basıyor, burkuluyor. Bana göre kırmızı kart” değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray’ın golünü atan Victor Osimhen’in düdükten sonra pozisyona devam ettiği anı da yorumlayan Kahveci, hakemlerin kararlarında tutarsız olduğunu söyledi. “Osimhen düdüğü duyuyor, dönüp bakıyor. Oyun durduktan sonra devam edip golü atıyor. Sarı kart verilse ‘ağır’ demem. Ama hakemler istikrarsız oldukları için benzer pozisyonlarda farklı kararlar veriyorlar” dedi.
Galatasaray'ın beklediği penaltı pozisyonuna da değinen Kahveci, Barış Alper Yılmaz ile Felix Uduokhai arasındaki pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti. Kahveci, “Uduokhai topa dokunduktan sonra yaşanan çarpışma doğal. Ben bu pozisyona penaltı vermem” görüşünü dile getirdi.