Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz: Osimhen de destek verdi

Haber Merkezi
13:4412/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi, Nijerya Milli Takımı'nda önemli bir kriz yaşandı. Fas'taki idmanlara oyuncular çıkmadı.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde milli takımda önemli bir kriz yaşandı.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular ve teknik heyet, iki yıldır ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas'taki son idmana çıkmadı.

Nijerya'nın Dünya Kupası kaderini belirleyecek play-off maçları öncesinde konuyla ilgili federasyon, oyuncularla görüşme yapmasına uzlaşma sağlanamadı.

Ayrıca Nijerya basınından bazı muhabirler; Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi önemli isimlerin de boykota katıldığını belirtti.

#Nijerya
#Osimhen
#Dünya Kupası
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
