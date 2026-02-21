Nottingham Forest Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelmişti: Galatasaraylı yıldız için masaya oturdular

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Bu mücadele öncesinde İngiliz kulübünün yöneticilerinin, Galatasaraylı yıldız için sarı kırmızılı takımla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

