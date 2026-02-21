Yeni Şafak
Nottingham Forest Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelmişti: Galatasaraylı yıldız için masaya oturdular

Haber Merkezi
Kevser Altunsoy
11:1721/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Bu mücadele öncesinde İngiliz kulübünün yöneticilerinin, Galatasaraylı yıldız için sarı kırmızılı takımla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Nottingham Forest, Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi.

Hatta maç öncesinde Galatasaraylı yöneticilerle toplantı yapıldığı iddia edildi.

Takvim’in haberine göre; Nottingham Forest, Barış Alper Yılmaz için Galatasaraylı yöneticilerle görüşme yaptı.

Transfer şartlarının konuşulduğu görüşmede, Galatasaraylı yöneticilerin son karar için sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi.

