Oğuz Çetin'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hamle! Dünyaca ünlü yıldızın ailesiyle görüştü

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarını heyecanlandıran bir hamle yaptı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Oğuz Çetin'in yıldız futbolcuyla temas kurduğu öğrenildi.
Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, kanat bölgesine transferi çok önemsiyor. Kanarya'da şu an için önceliğin Mason Greenwood transferi olduğu bilinen detaylar arasında.
Ancak kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Brahim Diaz da sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alıyor.
Takvim'in haberine göre futbol direktörü Oğuz Çetin'in, Real Madrid'de oynayan Brahim Diaz'ın ailesiyle bir temas kurduğu bilgisi paylaşıldı. Bu görüşmede Çetin'in "Real Madrid ve Jose Mourinho sizi düşünmezse Fenerbahçe'yi düşünür müsünüz?" sözleri öne çıktı.
Hem kanatta hem de 10 numara bölgesinde oynayabilen yıldız futbolcunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesi, teknik patron İsmail Kartal'ın da ilgisini çekiyor. Duruma göre transfer teklifi yapılacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon La Liga devi ile tüm kulvarlarda 42 maçta oynayan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik bir katkı sundu.
Faslı futbolcunun Real Madrid'le 30 Haziran 2027 tarihine kadar kontratı var. Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili karar, İspanyol devinin planlamasıyla belirlenecek.