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Okan Buruk Dünya Kupası'nda hayran kaldı! Mutlaka alınmasını istedi

Okan Buruk Dünya Kupası'nda hayran kaldı! Mutlaka alınmasını istedi

10:352/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performansa imza atan yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yapılacak orta saha takviyesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre 10 numara eklemesi yapacak olan Galatasaray'da Dünya Kupası'nı yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk'un Paraguay forması giyen Julio Enciso'ya hayran kaldığı öğrenildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numaranın milli takımdaki performansını beğenen deneyimli çalıştırıcının yönetime Enciso'nun ismini verdiği, sarı-kırmızılı kurmayların da genç yıldız için maliyet araştırması yaptığı öğrenildi.

Şartların uyması halinde yönetimin Strasbourg ve oyuncu tarafıyla görüşmelere başlayıp iki tarafa da teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon başında Brighton'dan Fransız ekibine transfer olan Enciso, Strasbourg formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Enciso'nun takımıyla olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

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