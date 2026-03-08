Okan Buruk hakeme ne dediğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Buruk, kart gördüğü pozisyonda 4. hakeme hakeme yaptığı itirazı anlattı.
Süper Lig’de Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+10. dakikasında yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gören Okan Buruk cezalı duruma düştü.
Başarılı teknik adam, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Başakşehir maçında takımın başında yer alamayacak.
Karşılaşmanın ardından konuşan Buruk, sarı kart gördüğü pozisyonda dördüncü hakeme yaptığı itirazı anlattı.
Buruk, “Hakemlerin uzatmasıyla 45 dakika 10 kişi oynadık. Bir an maç bitmeyecek zannettim. Ben de ‘Biraz daha oynatın istersen’ dedim. Bunun üzerine sarı kart gösterdiler ve cezalı duruma düştüm" ifadelerini kullandı.
Gösterilen kartın gereksiz olduğunu savunan Okan Buruk, dördüncü hakemin iletişim konusunda yetersiz kaldığını söyledi.
Buruk, “Komik, basit bir sarı kart gösterdiler. Adını bilmiyorum ama özellikle dördüncü hakem iki kulübeyle de iletişim kuramadı. İletişim kurabilecek insanların dördüncü hakemlik yapması çok önemli. İki tarafın da hakemlerden mutsuz olduğu bir gün geçirdik” dedi.