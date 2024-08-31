Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda önemli eksikler var. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Gabriel Sara da eşinin doğumu nedeniyle izinli olduğu için Adana'ya gelmedi.
Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek.
Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.
Galatasaray, rakibini 1983-84 sezonunda sahasında 9-2, 1987-88 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-83 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, maça başlayacağı 11'ini büyük ölçüde belirledi.
İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.