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Spor

Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

10:58 - 31/08/2024 Cumartesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda önemli eksikler var. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.













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Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.












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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

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Gabriel Sara da eşinin doğumu nedeniyle izinli olduğu için Adana'ya gelmedi.

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Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya gelecek.











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Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.






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İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.






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Galatasaray, rakibini 1983-84 sezonunda sahasında 9-2, 1987-88 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.





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Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-83 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.





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Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, maça başlayacağı 11'ini büyük ölçüde belirledi.



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İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i:


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Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

#Okan Buruk
#Adana Demirspor
#Galatasaray
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