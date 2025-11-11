Operasyonun 3. dalgası başlıyor: Sırada başkanlar, teknik direktörler ve menajerler var!

"Operasyondaki dalgalar devam edecek. Sıra teknik direktör, menajer, kulüp idarecilerine gelecek. TFF, soruşturmasını sürdürüyor. Bu adımları tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Eğer futbolumuz bu kadar kirlendiyse ve bunun içinde yüzlerce profesyonel varsa bu çok vahim. Oyuncular sosyal medya hesaplarından böyle bir işe karışmadıklarını söylediler. Soruşturma hassas şekilde devam etmeli. Kim suçluysa ortayla çıkmalı. Suçsuz olan da aklanmalıdır. 1024 isim içerisinde 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 oyuncu olması maçları oynanamaz hale getirecek. TFF, iki haftalık erteleme yaptı. Gerekirse süreyi uzatacak. Süper Lig için şu anda bir tehlike yok. Avrupa'da fırtına gibi esen takımlarımız var. Bu temizlik harekâtı dünyaya da çok iyi anlatılmalıdır. Futbol ailesi birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır."



