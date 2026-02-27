Opta simüle etti: Galatasaray’ın tur ihtimali belli oldu

Opta tarafından yapılan simülasyonlara göre sarı-kırmızılı ekibin turu geçme ihtimali yüzde 17.7 olarak ölçüldü. Galatasaray'ın yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle sıralandı.





Yarı final: %3.4





Final ihtimali: %0.9





Şampiyonluk: %0.2