Opta simüle etti: Galatasaray’ın tur ihtimali belli oldu

21:2627/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Yapay zeka, sarı-kırmızılı temsilcimizin tur atlama ihtimalini yüzde olarak açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.

Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Opta tarafından yapılan simülasyonlara göre sarı-kırmızılı ekibin turu geçme ihtimali yüzde 17.7 olarak ölçüldü. Galatasaray'ın yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri ise şöyle sıralandı.


Yarı final: %3.4


Final ihtimali: %0.9


Şampiyonluk: %0.2

Simülasyon verilerine göre kupanın en güçlü şampiyonluk adayı ise Arsenal olarak gösterildi.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Liverpool
