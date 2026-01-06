Osimhen çılgına döndü, Lookman'ın üzerine yürüdü

Bir pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Osimhen’in Lookman’ın üzerine yürümesi kısa süreli tansiyona neden oldu.





Osimhen, "Hey hey, bu bir takım oyunu, beni dinle kardeşim" diye çıkıştığı, Lookman'ın da, "Kardeşim iki gol attın, iki golün var" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.