Osimhen çılgına döndü, Lookman'ın üzerine yürüdü

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya, çeyrek finale yükseldi. Galatasaraylı Victor Osimhen attığı iki golle galibiyetin mimarı olurken, maç içinde takım arkadaşıyla yaşadığı gerginlik dikkat çekti.
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Fes Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, oyunun kontrolünü erken dakikalarda ele aldı. Afrika temsilcisi, 20. dakikada Ademola Lookman’ın golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı avantajlı kapattı.
İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Nijerya, skor üstünlüğünü artırdı. Galatasaraylı Victor Osimhen, 25. ve 47. dakikalarda attığı gollerle takımını rahatlatırken, 75. dakikada Akor Adams farkı 4'e çıkardı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 68 dakika, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise 83 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Paul Onuachu, yedek başladığı maçta 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 63. dakikasında Victor Osimhen ile takım arkadaşı Ademola Lookman arasında yaşanan gerginlik ön plana çıktı.
Bir pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Osimhen’in Lookman’ın üzerine yürümesi kısa süreli tansiyona neden oldu.
Osimhen, "Hey hey, bu bir takım oyunu, beni dinle kardeşim" diye çıkıştığı, Lookman'ın da, "Kardeşim iki gol attın, iki golün var" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.
Yaşananların ardından Osimhen, değişiklik talep ederek 68. dakikada oyundan çıktı.
Gerginlik kısa sürede yatıştırılsa da Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alması, maç sonrasında sosyal medyada farklı tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
Maçın adamı seçilen Lookman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Osimhen'le henüz konuşmadım. Önemli olan kazanmaktı. Üst düzey bir oyuncu ve bu takım için önemli. Benim için sorun yok" ifadelerini kullandı.