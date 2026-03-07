Osimhen'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Eski hakemler bakın ne dedi

Beşiktaş–Galatasaray derbisinde Victor Osimhen’in düdükten sonra pozisyona devam etmesi tartışmalara neden oldu. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı yıldızın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savunurken, hakem Ozan Ergün ise pozisyonda kartına başvurmadı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide Victor Osimhen’in pozisyonu tartışma çıkardı. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı yıldızın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen, Beşiktaşlı Agbadou’ya faul yaptı. Pozisyonun ardından maçın hakemi Ozan Ergün düdüğünü çaldı.
Ancak Osimhen, düdüğün ardından pozisyona devam etti ve kaleci Ersin Destanoğlu’nun üzerinden topu ağlara gönderdi.
Pozisyon sonrası Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Osimhen’in düdükten sonra oyuna devam ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Ozan Ergün ise itirazlara rağmen Osimhen’e herhangi bir kart göstermedi ve oyunun devam etmesine karar verdi.
Tartışmalı pozisyon, derbinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Osimhen düdükten sonra topu kaleye doğru vurduğu için 2.sarı karttan kırmızı kart görmeliydi" yorumunu yaptı.
Eski hakemlerden Serdar Akçer ise pozisyon için şu ifadeleri kullandı:
"Hakem faul nedeniyle düdük çalıyor. Osimhen'in sarı kartı var. Osimhen faul düdüğünü duyunca dönüp hakeme bakıyor, sonrasında kalecinin üzerinden vurup gol atıyor. Demek ki hakem kendisine karşı protesto amaçlı düdükten sonra topa vurma olarak değerlendirmedi. İlk yarıda Orkun'un kendisine itirazında da aynı şekilde üstüne almamıştı."