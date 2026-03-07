Osimhen'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Eski hakemler bakın ne dedi

Eski hakemlerden Serdar Akçer ise pozisyon için şu ifadeleri kullandı:





"Hakem faul nedeniyle düdük çalıyor. Osimhen'in sarı kartı var. Osimhen faul düdüğünü duyunca dönüp hakeme bakıyor, sonrasında kalecinin üzerinden vurup gol atıyor. Demek ki hakem kendisine karşı protesto amaçlı düdükten sonra topa vurma olarak değerlendirmedi. İlk yarıda Orkun'un kendisine itirazında da aynı şekilde üstüne almamıştı."