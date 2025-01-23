Pelkas Başakşehir'den ayrıldı: Yeni takımına imzayı attı

Başakşehir'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Pelkas'ın yeni takımı belli oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Dimitris Pelkas ayrılığı yaşandı.
Turuncu-lacivertliler, Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
"Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi Yunanistan oldu.
Pelkas, eski takımı Paok'a transfer oldu. Başarılı orta saha, Yunan ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.