Rafa Silva için flaş takas iddiası: Ezeli rakibin yıldızı gündemde

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sıcak bir transfer iddiası da ortaya atıldı. Gazeteci Sezgin Gelmez, Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ile takas etme ihtimalinin gündeme geldiğini öne sürdü. Ekol TV'de konuşan Gelmez, "İki ismin takas edilmesi gündemde… Yönetimler bu konuda görüşme yaptı" ifadelerini kullandı.