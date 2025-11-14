Rafa Silva için flaş takas iddiası: Ezeli rakibin yıldızı gündemde

Beşiktaş’ta izinli olan Rafa Silva’nın geleceği belirsizliğini korurken, gazeteci Sezgin Gelmez'den dikkati çeken bir transfer iddiası geldi. Gelmez, Portekizli futbolcunun Galatasaraylı yıldızla takasının gündeme geldiğini öne sürdü.
Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’nın geleceği gündemdeki yerini korurken, kulübün yaptığı resmi açıklama gelişmelerin seyrini daha da merak edilir hale getirdi.
Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva’nın 15 Kasım’a kadar özel izin talep ettiğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu. Oyuncunun kişisel sebepler nedeniyle izin aldığı belirtilirken, iddialar üzerine 15 Kasım Cumartesi günü, Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.
Son günlerde Rafa Silva’nın futbolu bırakmak istediği, ayrılığı düşündüğü ve teknik direktör Sergen Yalçın ile sorunlar yaşadığı iddiaları spor kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Kulüpten resmi bir doğrulama gelmezken, gözler yapılacak basın toplantısına çevrildi.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sıcak bir transfer iddiası da ortaya atıldı. Gazeteci Sezgin Gelmez, Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ile takas etme ihtimalinin gündeme geldiğini öne sürdü. Ekol TV'de konuşan Gelmez, "İki ismin takas edilmesi gündemde… Yönetimler bu konuda görüşme yaptı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray cephesinden veya Beşiktaş’tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Rafa Silva hakkındaki tüm soru işaretlerinin, Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın açıklamalarıyla netlik kazanması bekleniyor.