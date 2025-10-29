Real Madrid’de Carvajal’in yerine milli yıldız: Arda Güler’den sonra bir Türk daha mı transfer oluyor?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e, kaptan Dani Carvajal'den kötü haber geldi. Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve son olarak hafta sonu oynanan Barcelona maçında 18 dakika süre alan tecrübeli oyuncunun dizinden sakatlandığı ve bir operasyon geçirdiği açıklandı.



