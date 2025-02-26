Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'ye Galatasaraylı yıldızı önerdi: Ben olsam alırdım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu mücadelesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın yıldız ismini önerdi. İşte ayrıntılar...
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılıların yıldızını övdü. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen'in ifadeleri şöyle:
Derbinin en iyi isminin Mario Lemina olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Lemina, inanılmaz oynadı. Başka bir oyuncu. Torreira'nın cazibesini kaybettirdi. Böyle bir şey olmaz" şeklinde konuştu.
Lemina'nın bambaşka bir futbolcu olduğunu aktaran Dilmen, "Bir oyuncu rölanti koşabilir. Lemina sürekli sprintle ve driplingle rakibi geçiyor" dedi.
Galatasaray'ın Lemina'yı alarak en doğru transferi yaptığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam Lemina'yı alırdım diye hep söylüyordum. Wolverhampton'da izledim. Hem 6 numara hem 8 numara oynardı" ifadelerini kullandı.