Rıdvan Dilmen’den derbi öncesi çarpıcı iddia: ‘Fenerbahçe'nin problemi yok, Galatasaray'ın belirsiz’

Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı beraberliği değerlendiren Rıdvan Dilmen, gözlerin çevrildiği Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin büyük bir avantaja sahip olduğunu savundu. Dilmen, Galatasaray'da Osimhen ve Lemina gibi kilit isimlerin durumunun belirsizliğini koruduğunu belirtirken, "Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11'ini belirledi," yorumunu yaptı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, beşinci maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de yorumlarda bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;
“Oyuncular için maça bakış açısı çok önemlidir. Galatasaray maçından önce olduğu için taraftar için de önemlidir. Çünkü uzun aylardır Fenerbahçe ligde lider olmadı; dolayısıyla Pazartesi kazanıp yükselişine devam etmek istiyor.
İçerideki beraberliğe çok üzülmemek lazım; çünkü Fenerbahçe hazırlıksız yakalandı, kadro hazırlıksızdı, çok kritik bir maç öncesine denk geldi ve son olarak da Fenerbahçe kazanamasa da yine geriden geldi.”
“Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı için 11’ini de belirledi. Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit götürüyor, mental açıdan fit götürüyor ve kadro Galatasaray’a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray’da “Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?” denilirken Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11’ini belirledi.”
“66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın, şuursuzlaşırsın; fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca silahı. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Çocukken radyo dinlerken “İstanbul’a bağlanıyoruz” sözünü duyunca “Cemil atmıştır” diyordum. Şimdi de radyodan dinleseydim “Talisca atmıştır” derdim. Zaten hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve biraz da kuvvetlenmiş olması.”
Rıdvan Dilmen'e göre Fenerbahçe'nin derbi için muhtemel 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Nene, Asensio, İsmail, Kerem, Talisca.