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Spor

Ronaldo'nun emekli olmama nedeni belli oldu

Tuğçe Erginkoç
14:49 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:16 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Rumen futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynayacağını iddia ederek tecrübeli ismin emekli olmama nedenini açıkladı.

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Rumen futbolunun efsane isimlerinden Andrian Mutu, ülkesinin basınından IAM Sport'a konuştu.


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44 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha emekli olmayacağını söyledi.

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Mutu bu iddiasının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

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"Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor."


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"Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu."

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17 Haziran 2010'da dünyaya gelen Cristiano Ronaldo Junior, Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. 

#Cristiano Ronaldo
#Adrian Mutu
#Portekiz
38 dakika önce
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