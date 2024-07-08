Ronaldo'nun emekli olmama nedeni belli oldu

Rumen futbolunun önemli isimlerinden Adrian Mutu, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynayacağını iddia ederek tecrübeli ismin emekli olmama nedenini açıkladı.
Rumen futbolunun efsane isimlerinden Andrian Mutu, ülkesinin basınından IAM Sport'a konuştu.
44 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha emekli olmayacağını söyledi.
Mutu bu iddiasının gerekçesini ise şöyle açıkladı:
"Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor."
"Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu."
17 Haziran 2010'da dünyaya gelen Cristiano Ronaldo Junior, Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor.