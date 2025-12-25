24 Aralık akşamı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren savcılık sorgusunda yöneltilen suçlamalara yanıt veren Saran’ın durumu netleşmeye başladı. Peki, Sadettin Saran adli kontrol talebiyle serbest bırakılacak mı? İşte detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 24 Aralık akşamı gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adli işlemleri devam ediyor. 25 Aralık sabahı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Saran'ın savcılık ifadesi alındı.
Savcılık, Sadettin Saran hakkında tutuklama talebinde bulunmadı. Bunun yerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Bu talep, mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak haftada iki gün imza atma şartını içeriyor. İmza vereceği karakolun savcılık tarafından belirleneceği belirtildi.
Daha önceki süreçte (20 Aralık'ta verilen ifade sonrası) Saran, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği testinde kokain pozitif çıkması üzerine ek delillerle yeniden gözaltına alınmıştı (kan, idrar ve tırnak testleri negatifti).
Hakimlik kararı henüz açıklanmadı, ancak savcılığın tutuklama yerine adli kontrol talep etmesi, Saran'ın büyük olasılıkla serbest kalacağına işaret ediyor.
Son dakika: Sadettin Saran serbest bırakıldı mı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla Sadettin Saran bir kez daha serbest bırakıldı.