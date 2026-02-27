ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI || UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi için heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray’ın 16 turundaki rakibi bugün UEFA tarafından çekilecek kuranın ardından belli olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi Tottenham ve Liverpool takımlarından biri olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı…

1 /7 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası devam ediyor! Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u toplamda 7-5'lik skorla eleyerek tarihi bir başarıya imza attı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu son 16 turuna yükseldi.



2 /7 Play-off rövanşında Juventus deplasmanında normal sürede 3-0 geriye düşen, ancak uzatmalarda Victor Osimhen (105'+1) ve Barış Alper Yılmaz (119') ile gol bulup turu 7-5'le alan Galatasaray, muhteşem bir geri dönüş sergiledi.

3 /7 Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

Bugün (27 Şubat 2026 Cuma) İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimiyle Galatasaray'ın rakibi netleşecek.



4 /7 UEFA Genel Merkezi'nde bugün TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi, sadece son 16 eşleşmelerini değil, potansiyel çeyrek final ve yarı final yollarını da belirleyecek.



5 /7 Galatasaray, lig aşamasında play-off kazananı olarak non-seeded (seribaşı olmayan) konumda ve muhtemel rakipleri Premier Lig'in güçlü ekipleri Liverpool ile Tottenham.



6 /7 Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Kura çekimi uefa.com, UEFA TV ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

