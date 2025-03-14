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Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Haber Merkezi
02:2814/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süreyi 2-0 üstün bitiren Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu İskoçya ekibi Rangers’a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers’a konuk oldu.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers’a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.


Karşılaşma sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi.

Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamladı.

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.

Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak

#Fenerbahçe
#UEFA
#Ülke puanı

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