Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers’a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.



