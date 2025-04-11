Galatasaray, Trendyol Süper Lig 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Bola, Bennasser ve Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan, Jelert, Kerem Demirbay ve Icardi'nin sakatlıkları bulunurken Frankowski'nin kırmızı kart cezası bulunuyor. Peki, Galatasaray’da Samsun maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /12 Süper Lig’de 31. haftada Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



2 /12 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

3 /12 Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.



4 /12 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.



5 /12 Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı.



6 /12 Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. "Cimbom", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

7 /12 Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.



8 /12 Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.



9 /12 Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

10 /12 Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.





11 /12 GALATASARAY VE SAMSUNSPOR’DA KİMLER EKSİK VE SAKAT? Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bola, Bennasser ve Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray cephesinde Kaan Ayhan, Jelert, Kerem Demirbay ve Icardi'nin sakatlıkları bulunurken Frankowski'nin kırmızı kart cezası bulunuyor.

