Serdar Dursun’dan flaş Ali Koç açıklaması: ‘Son 2 seneye de bakarsak’

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serdar Dursun, İran’ın Persepolis takımında kariyerini sürdürürken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
İran ekibi Persepolis'te top koşturan Serdar Dursun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdar Dursun'un Magazin Burada'ya yaptığı açıklamalar şöyle:
"Fenerbahçe'nin yeni forveti uzun boylu, topu tutan, gol atan, tecrübeli ve sakinliği olan bir forvet olur inşallah.
Türk kulüpleri 2 seneden beri inanılmaz bir para, bonservis ödüyorlar. Ondan önce bu paralar yoktu Türk futbolunda. Ekonomistlere sormak lazım.
Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli çünkü bir emek var kaç seneden beri. Son 2 seneye de bakarsak inanılmaz bütçeler oldu, puanlar toplandı.
Kesinlikle devam etmesi gerekiyor. İnsan ister istemez kırılıyor çünkü bir beklenti var taraftarların. İnşallah bu sene doğru oyuncular gelir, Mourinho ile de daha iyi bir fikir alışverişinde olurlar. İnşallah bu sene şampiyon olurlar."