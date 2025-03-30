Sergen Yalçın'dan çarpıcı şampiyonluk iddiası! "Galatasaray lig bitene kadar..."

"Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var. Bodrum, Sivas, Kayseri onları içeride yener Galatasaray. Zor olabilir ama geçer."