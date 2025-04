Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: Şampiyonluk maçını açıkladı

“Galatasaray maçını seyrederken şu dikkatimi çok çekti: Eyüp korner atıyor, her gelen topu Osimhen karşılıyor. Galatasaray korner atıyor, her atılan kornere Osimhen vuruyor. Muslera uzun oynuyor, her gelen topu Osimhen birine indiriyor. Ara topu atıyorlar Osimhen her topu koşup alıyor, birine veriyor. Galatasaray’ın bu kadar fark yaratan bir santraforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyoruz."