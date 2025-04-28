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Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: Şampiyonluk maçını açıkladı

Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: Şampiyonluk maçını açıkladı

09:3928/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'de küme düşme hattı ve zirve yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yalçın, son 5 haftaya 5 puan farkla lider giren Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan edeceğini düşündüğü maçı açıkladı.

"Son bölüm. Yukarısı, aşağısı artık çok netleşti. Ben haftalar önce ligin aşağısına da yukarısına da çalıştım. Eskiden Anadolu’da çalışırken küme düşme hattında oynayan takımlarda hoca olduğumuz için son 10-12 haftalık programa çalışıyoruz. Herkesin maçlarına bakıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Kendi puan hesaplamalarını yapıyoruz."

"Aşağıya çalıştım ve puan hesaplamalarını yaptım. Alanyaspor, eğer 'Ben küme düşeceğim’ demezse Sivasspor ve Bodrum FK düşer. Alanyaspor, 'Ben küme düşmek istiyorum' derse Alanyaspor düşer, Sivasspor kurtarır. Bodrum’un hiç kurtarma ihtimali yok bence. Çok zor."

"Türkiye’de Galatasaray’ın karşısında direnç göstermen çok zor. Galatasaray’ın 4-5 tane fark yaratan oyuncusu var. Bunu Beşiktaş ve Fenerbahçe’de söyleyemezsin." 

“Galatasaray maçını seyrederken şu dikkatimi çok çekti: Eyüp korner atıyor, her gelen topu Osimhen karşılıyor. Galatasaray korner atıyor, her atılan kornere Osimhen vuruyor. Muslera uzun oynuyor, her gelen topu Osimhen birine indiriyor. Ara topu atıyorlar Osimhen her topu koşup alıyor, birine veriyor. Galatasaray’ın bu kadar fark yaratan bir santraforu var. Diğer takımlar için bunu söyleyemiyoruz."

"Bu saatten sonra bizim ligde şampiyonluğu kendi elinle verirsin. Galatasaray, şampiyonluğu Kayserispor maçında bitirebilir. 3 hafta içerisinde biter. 5 puan fark kalan 5 haftada kapanmaz. 2 beraberlik alsa yine şampiyon oluyor; 1 mağlubiyet, bir beraberlik, 3 galibiyet alsa yine şampiyon oluyor. Nasıl kapanacak bu fark? Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur."

Galatasaray'ın kalan maçları:


Sivasspor

Trabzonspor (D)

Kayserispor

Göztepe (D)

Başakşehir


Fenerbahçe'nin kalan maçları:


Beşiktaş

Başakşehir (D)

Eyüpspor

Hatayspor (D)

TÜMOSAN Konyaspor








#Süper Lig
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