Şike iddialarıyla gündeme gelmişti: 58 yıllık kulüp ligden çekiliyor

Maç sonrası konuşan Nazillispor A.Ş. Kulüp As Başkanı İsmail Poyraz, alınan kararın uzun süredir yaşanan maddi ve manevi sorunların sonucu olduğunu ifade etti. Poyraz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:





"Bu Nazillispor için son maç. Şahin Kaya ve ben kulüp için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sebebi kamuoyunda konuşulan malum olaylar değil. Henüz kesinleşmiş bir durum yok, yargılama süreci devam ediyor. Ancak yolun sonuna geldik. Bu takımı üç yıldır ligde tutuyorsak bunun baş mimarı Şahin Kaya’dır. Aile hayatı bitti, tutuklandı ve Türkiye çapında bir soruşturmanın içine dahil oldu. Bunların hepsinin sebebi Nazillispor’dur"