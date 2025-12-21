Şike iddialarıyla gündeme gelmişti: 58 yıllık kulüp ligden çekiliyor

Ege Bölgesi’nin köklü kulüplerinden Nazillispor, yaşadığı ağır ekonomik kriz ve hukuki süreçlerin ardından profesyonel liglerden çekilme kararı aldı.
TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Nazillispor, sezonun ilk yarısını galibiyet alamadan ve amatöre düşme hattında son sırada tamamladı.
Ege Bölgesi’nin 58 yıllık kulübü, yaşanan sportif başarısızlıkların yanı sıra ekonomik ve idari sorunlar nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.
Kulüp, 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor karşılaşmasına ilişkin ortaya atılan şike iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bu süreçte Kulüp Başkanı Şahin Kaya’nın 9 Aralık’ta tutuklanması, krizi daha da derinleştirdi. Yargı sürecinin devam ettiği belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın 56’ncı maddesi kapsamında küme düşürme ihtimali de kulübün önündeki en büyük riskler arasında yer aldı.
Takımdaki mevcut 20 futbolcu da bahis oynadıkları için ceza almıştı.
Nazillispor’un stadının kapatılması ve tesislerinden çıkarılması, kulübü fiilen faaliyet gösteremez hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, devrenin son haftasında Uşakspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından profesyonel liglere veda etti. Yönetim, artan borç yükü ve gelir kaynaklarının tamamen tükenmesi nedeniyle başka bir seçenek kalmadığını vurguladı.
Maç sonrası konuşan Nazillispor A.Ş. Kulüp As Başkanı İsmail Poyraz, alınan kararın uzun süredir yaşanan maddi ve manevi sorunların sonucu olduğunu ifade etti. Poyraz, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bu Nazillispor için son maç. Şahin Kaya ve ben kulüp için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sebebi kamuoyunda konuşulan malum olaylar değil. Henüz kesinleşmiş bir durum yok, yargılama süreci devam ediyor. Ancak yolun sonuna geldik. Bu takımı üç yıldır ligde tutuyorsak bunun baş mimarı Şahin Kaya’dır. Aile hayatı bitti, tutuklandı ve Türkiye çapında bir soruşturmanın içine dahil oldu. Bunların hepsinin sebebi Nazillispor’dur"