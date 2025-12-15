Singo Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

İtalyan basınında Wilfried Singo’nun Türkiye’ye uyum sağlamakta zorlandığı ve Serie A’ya dönmek istediği yönündeki iddialar gündem olmuştu. Konuyla ilgili oyuncu cephesinden net bir açıklama geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo’nun Türkiye’ye uyum sürecinde sıkıntı yaşadığı ve Serie A’ya geri dönmeyi hayal ettiği öne sürüldü.
24 yaşındaki futbolcunun Liverpool’a önerildiği ancak İngiliz devinin transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.
Haberde, Galatasaray’ın Singo için 25-30 milyon euro bandında teklifler beklediği ve bu rakamın altına oyuncunun satışına onay vermek istemediği aktarıldı.
Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, SkySpor YouTube kanalında yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Küçük, Singo’nun menajeri Maxime Nana’nın, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını net şekilde ifade ettiğini belirtti.
Ali Naci Küçük, Galatasaray’ın Singo’yu bırakmayı düşünmediğini ve oyuncu için uzun vadeli bir planlama yaptığını vurguladı.