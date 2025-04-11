Solskjaer'den yıldız isme kesik! İlk 11'de genç futbolcu oynayacak

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yıldız ismi kulübeye çekerek genç futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in son düzlüğüne girilirken hücum hattında radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Hafta sonu sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan siyah-beyazlı ekipte forvet tercihi değişiyor.
Son karşılaşmalarda ileri uçta Rafa Silva ve Ciro Immobile'ye şans tanıyan Solskjaer'in kalan haftalarda farklı bir isme yönelmesi bekleniyor.
Sabah gazetesinin haberine göre Norveçli çalıştırıcı, pres gücü ve sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'e almayı planlıyor. Böylece tecrübeli golcü Immobile'nin kulübeye çekileceği öğrenildi.
Henüz 17 yaşında olan Mustafa Hekimoğlu'nun Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Öte yandan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ciro Immobile'nin gelecek planlamasında yer almadığı ve gelen tüm transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Bu sezon 35 maçta forma giyen Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kulübün altyapısından yetişen Mustafa Hekimoğlu ise 24 maçta süre alırken 1 gol ve 1 asistle oynadı.