Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maç kadrosu ve 11'ler...
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak olan derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kararı doğrultusunda Filip Kostic ile Diego Carlos kadroda yer almadı.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Saviç, Okay, Arif, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Draguş, Banza.