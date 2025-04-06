Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımın 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maç kadrosu ve 11'ler...

1 /4 Trendyol Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

2 /4 Kadıköy'de oynanacak olan derbi karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

3 /4 Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kararı doğrultusunda Filip Kostic ile Diego Carlos kadroda yer almadı.