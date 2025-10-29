Sorumluluğu üstlenmişti: Beşiktaş’ta derbi öncesi olay Sergen Yalçın iddiası

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi takımı ayağa kaldırmak adına bir fırsat olarak görülüyor. Ancak derbinin kaybedilmesi durumunda Sergen Yalçın'ın geleceğinin ciddi biçimde tartışılmaya başlanacağı aktarıldı.