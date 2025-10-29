Sorumluluğu üstlenmişti: Beşiktaş’ta derbi öncesi olay Sergen Yalçın iddiası

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesinde siyah-beyazlılarda flaş Sergen Yalçın iddiası gündeme geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 2 Kasım Pazar saat 20.00'de oynanacak maç, 2 takım için de büyük önem taşıyor.
Dev derbiyi kaybetmesi durumunda zirve umutlarını neredeyse tüketecek olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın geleceği de sıkıntıya girebilir.
Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi takımı ayağa kaldırmak adına bir fırsat olarak görülüyor. Ancak derbinin kaybedilmesi durumunda Sergen Yalçın'ın geleceğinin ciddi biçimde tartışılmaya başlanacağı aktarıldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası tribündeki taraftarların yanına giderek açıklamalarda bulunmuş ve sorumluluğu üstlenmişti.