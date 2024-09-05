Süper Lig’de hangi takım kimi transfer etti? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta gelen giden oyuncular...

14 olan yabancı sınırını kullanabilmek için kadrosunda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray'da şu ana kadar Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Tete, Derrick Köhn ve Mathias Ross kendilerine yeni bir kulüp bulurken; Sergio Oliveira ve Leo Dubois ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Öte yandan geçen sezon devre arasında takıma dahil olan Serge Aurier ile de yeni sözleşme imzalanmadı ve yollar ayrıldı.



