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Süper Lig'de korkutan görüntü: Oynamak için direndi!

Süper Lig'de korkutan görüntü: Oynamak için direndi!

20:0929/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında korkutan anlar yaşandı. Konuk ekibin savunma oyuncusu Heilton'un yaşadığı kalp sorunu nedeniyle izleyenleri endişelendirdi.

Trabzonspor-Göztepe maçının ikinci yarısının 69. dakikasında konuk ekibin savunma oyuncusu Heliton kalbini tutarak yerde kaldı.

29 yaşındaki Heliton'un zorlandığını gören takım arkadaşları hakemi uyararak oyunu durdurmasını istedi.

Daha fazla dayanamayan Heliton, kendini yere bıraktı. Bu sırada tüm takım arkadaşları 29 yaşındaki futbolcunun yanına koştu ve sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Öte yandan Heliton'un yaşadığı bu sorun esnasında Trabzonspor'un sağlık görevlileri sahaya koştu ve Göztepeli oyuncuya ilk müdahaleyi yaptılar.

Göztepe yedek kulübesinin 'istiyorsan kenara gel' dediği oyuncu, sahada kalmak istediğini söyledi.

Heliton, kalan dakikalarda maça devam etti. Trabzonspor ile Göztepe arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

#Göztepe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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