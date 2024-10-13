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Sürpriz teklif! Fenerbahçe'den Livakovic cevabı

Sürpriz teklif! Fenerbahçe'den Livakovic cevabı

16:1613/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic'e sürpriz bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertli kulübün yanıtı...

#Fenerbahçe
#Livakovic
#Transfer

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