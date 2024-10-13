Sürpriz teklif! Fenerbahçe'den Livakovic cevabı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic'e sürpriz bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertli kulübün yanıtı...
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#Transfer
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic'e sürpriz bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertli kulübün yanıtı...
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