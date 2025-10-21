Yeni Şafak
Talisca için herkesi şaşırtan iddia: Gerçeği açıkladılar

16:4721/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını Talisca hakkındaki gerçeği açıkladı.

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre; Anderson Talisca, Türkiye'de mutlu değil ve Brezilya'ya dönmek istiyor.

Talisca'nın, Jose Mourinho'nun ayrılmasından memnun olmadığı ve sarı-lacivertlilerde kalmak istemediği ifade edildi.

Ayrıca Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu belirtilirken, Bahia'nın da güçlü bir ihtimal olduğu ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Talisca
#Brezilya
