Tarihi sevk sonrası flaş açıklama: ‘Hiçbir maça çıkamayacaklar’

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, “Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56. madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor." dedi.







