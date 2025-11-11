Tarihi sevk sonrası flaş açıklama: ‘Hiçbir maça çıkamayacaklar’

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den 27 isim dahil, toplam 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmesinin ardından hukuki süreç netleşti. Tarihi sevk sonrası flaş bir iddia gündeme geldi.
TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282 ve 3. Lig'den 629 futbolcu yer aldı.
Hukukçu Alpay Köse ve Enes Şimşek bundan sonraki süreci NTV'ye anlattı.
"3 AYDAN 1 YILA"
Alpay Köse, karar çıkana kadar 1024 futbolcunun hiçbir müsabakada oynayamayacağını açıkladı. Köse konuyla alakalı futbolcuların tedbirli olarak sevk edildiğini ve 1024 futbolcunun karar çıkana kadar hiç bir maça çıkamayacaklarını söyledi. Köse, “3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıyalar.” dedi.
“KENDİ MAÇINA OYNADIYSA CEZALAR AĞIRLAŞIR"
Hukukçu Enes Şimşek ise, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyledi. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu." diye konuştu.
57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, “Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56. madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor." dedi.
KULÜPLERE BİR CEZA UYGULANABİLİR Mİ?
Futbolcuların kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, “Müsabaka sonucunu etkilemeye varırsa ilgili kulübün teşebbüs aşamasında kalırsa en az eksi 12 puan silme cezası, müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülüyor talimat çerçevesinde.” ifadelerini kullandı.
Şimşek ayrıca, futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın Tahkim'de onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanı olduğunu söyledi.