Tedesco çılgına döndü: Ceketini çıkarıp fırlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor deplasmanında yaşanan bir pozisyon sonrası adeta kendinden geçti. Sinirlerine hakim olamayan İtalyan çalıştırıcı, ceketini çıkarıp yere attı.
Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maça Domenico Tedesco’nun tepkileri damga vurdu.
Mücadelenin bir bölümünde Anderson Talisca’nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Mehmet Türkmen’in 'devam' kararı vermesi, sarı-lacivertli kulübede büyük öfkeye neden oldu.
Pozisyonun hemen ardından ayağa fırlayan Domenico Tedesco, zıplayarak ve ellerini sallayarak hakem Mehmet Türkmen’e sert itirazlarda bulundu.
İtalyan teknik adamın bu tepkisini hakem Türkmen sarı kartla cezalandırdı.
Kart kararının ardından da sakinleşmeyen Tedesco, üzerindeki ceketini çıkararak sinirle yere fırlattı. Genellikle sakin yapısıyla bilinen Tedesco’nun agresif tavırları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.