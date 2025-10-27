Tedesco tercihini yaptı: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye az bir süre kala sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

1 /4 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2 /4 Karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

3 /4 Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Stuttgart maçının kadrosundan değişikliğe gitmedi.