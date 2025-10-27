Yeni Şafak
Tedesco tercihini yaptı: Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı ilk 11'i açıklandı

18:5727/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye az bir süre kala sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya az bir süre kala Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Stuttgart maçının kadrosundan değişikliğe gitmedi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
