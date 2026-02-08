Tedesco'dan yönetime: 'En az 50 milyon Euroya satarız'

Tecrübeli bir santrfor transfer edilmemesi taraftarların tepkisini çekerken, bu kararın teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda alındığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın, üç gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, yabancı oyunculardan herhangi birinin kendi isteğiyle ayrılmaması durumunda yeni bir takviye talep etmediği ifade edildi.