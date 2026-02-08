Tedesco'dan yönetime: 'En az 50 milyon Euroya satarız'

Transfer döneminde kadroya dahil edilen isim için Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, “Doğru gelişimle kulübe en az 50 milyon Euro bonservis kazandırabilecek kapasiteye sahip” yönünde rapor verdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde santrfor hattında köklü bir değişime gitmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun, Jhon Duran ve En-Nesyri’nin takımdan ayrılmasının ardından kadroya golcü olarak yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif dahil edildi.
Tecrübeli bir santrfor transfer edilmemesi taraftarların tepkisini çekerken, bu kararın teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda alındığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın, üç gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, yabancı oyunculardan herhangi birinin kendi isteğiyle ayrılmaması durumunda yeni bir takviye talep etmediği ifade edildi.
Genç golcü Cherif’e büyük güven duyduğu belirtilen Tedesco’nun, scout ekibinin önerdiği oyuncu için “Yüksek potansiyele sahip, güçlü ve süratli. Doğru gelişimle kulübe en az 50 milyon euro bonservis kazandırabilecek kapasitesi var” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
Gine asıllı Fransız santrfor, geçtiğimiz sezon yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 235 gün sahalardan uzak kalmış ve 26 resmi maçta forma giyememişti.
Ligue 1’de bu sezon 19 karşılaşmada görev alan ve 4 gol atan 19 yaşındaki oyuncu, özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ve son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla öne çıkıyor.