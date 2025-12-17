Trabzonspor - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılama A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Trabzonspor - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 /17 Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.



2 /17 Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.



3 /17 Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.



4 /17 TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK, SAKAT VAR MI?

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.



5 /17 Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de mücadelede oynaması beklenmiyor.



6 /17 Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.



7 /17 Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.



8 /17 219 günlük yenilmezlik serisi Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.



9 /17 Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



10 /17 Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 219 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.



11 /17 Karadeniz ekibi, söz konusu mağlubiyetin ardından 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasındaki 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



12 /17 Kupada 3 galibiyet Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.



13 /17 Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.



14 /17 Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.



15 /17 İç ve dış saha müsabakalarında yenilmezlik serisi de 11 maça taşındı Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de iç ve dış saha maçlarında oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.



16 /17 Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlikle rakiplerine boyun eğmedi.

