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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

13:4728/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi. Başkan Doğan, "Kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a telefonla bağlanarak Uğurcan Çakır ile ilgili medyada yer alan transfer iddialarına yanıt verdi. Ertuğrul Doğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net!"

"Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse... Daha önce Uğurcan'a bir teklif geldi, kendisi bu teklifin Trabzonspor'a verilen kısmın az olduğunu belirterek, kendisine verilen rakam iyi olmasına rağmen gitmemişti. O zaman kendisine yardımcı olacağımın sözünü vermiştim. Defalarca üstüne basa basa söyledim. Şu an itibarıyla, bu sözlerden daha açık nasıl anlatılabilir bilmiyorum."

"Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı."

"Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon Euro teklif yaptı. Ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Ertuğrul Doğan, "Vermeyeceğim. Satmayacağım." ifadelerini kullandı.

#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Uğurcan Çakır
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