Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması

"Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net!"