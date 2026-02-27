Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Bordo-mavililerde Edin Višca ve Lorenzo Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavililer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise acil olarak puana ihtiyacı var. Ligin son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi, geride kalan 23 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgiyle 13 puan topladı.
Bordo-mavililerde Edin Višca ve Lorenzo Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.
Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin rakibi karşısında iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavililer 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM?
Papara Park'ta oynanacak ve hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler bu keyifli 90 dakikayı beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecekler.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik, Oulai, Ozan, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Berkay, Babicka, Larsson.