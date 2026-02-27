Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Bordo-mavililerde Edin Višca ve Lorenzo Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /9 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



2 /9 Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavililer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.



3 /9 Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.



4 /9 Konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ise acil olarak puana ihtiyacı var. Ligin son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi, geride kalan 23 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgiyle 13 puan topladı.



5 /9 Bordo-mavililerde Edin Višca ve Lorenzo Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Oleksandr Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.



6 /9 Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin rakibi karşısında iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor.



7 /9 İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise bordo-mavililer 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.



8 /9 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM?

Papara Park'ta oynanacak ve hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverler bu keyifli 90 dakikayı beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecekler.