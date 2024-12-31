Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonsor, gündemini Fenerbahçe'de forma giyen milli yıldıza çevirdi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'den istediği yıldız oyuncu belli oldu
Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo mavili kulüp, yapacağı transferlerle birlikte ligde üst sıraları zorlamak istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Fenerbahçe'den bir oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertli takımdan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu da gelen teklifleri değerlendiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Samet Akaydin'in menajeriyle bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi, oyuncuya ayrılık için onay vermişti.
Ayrıca Trabzonspor'un, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile de ilgilendiği iddia edilmişti.
Bu haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.