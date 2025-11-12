Transferde tarihi gelişme! Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın yerine dünyaca ünlü yıldızı getiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda ara transfer dönemi için kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılıların listesinin en başında yer alan ve sezon başında Atalanta'nın 60 milyon Euro talep ettiği Nijeryalı yıldız forvetten beklenen haber geldi.

1 /7 Galatasaray ara transfer döneminde Avrupa'da bir adım daha ileriye gidebilmek adına hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların listesinin başındaki ismin Ademola Lookman olduğu aktarıldı.





2 /7 Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray sezon başında Atalanta'nın 60 milyon euro talep etmesi sonrası transferi askıya almıştı. Ancak Nijeryalı yıldızdan gelen cevap sonrası sarı-kırmızılılar yeniden harekete geçmeye karar verdi.

3 /7 Lookman'ın Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.









4 /7 Galatasaray'ın ocak ayında Atalanta ile masaya oturacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 40 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor.



5 /7 Transferin bu rakama tamamlanması durumunda Lookman, Osimhen'den sonra Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim olacak.





6 /7 Lookman, Atalanta formasıyla toplam 128 maça çıktı. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 53 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.



