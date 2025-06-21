Transferin gözdesi Granit Xhaka imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bayer Leverkusenli Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu. İsviçreli orta saha İtalya Serie A'ya transfer oldu.

1 /5 Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Granit Xhaka kararını verdi.

2 /5 Bayer Leverkusen'den ayrılma kararı alan İsviçreli orta saha gelecek sezon İtalya Serie A'da forma giyecek.

3 /5 Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile el sıkıştı.

4 /5 İtalyan devi senelik 4 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında yıldız isimle 3 yıllık anlaşmaya vardı.