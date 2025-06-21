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Transferin gözdesi Granit Xhaka imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Transferin gözdesi Granit Xhaka imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

17:4921/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bayer Leverkusenli Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu. İsviçreli orta saha İtalya Serie A'ya transfer oldu.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Granit Xhaka kararını verdi.

Bayer Leverkusen'den ayrılma kararı alan İsviçreli orta saha gelecek sezon İtalya Serie A'da forma giyecek.

Calciomercato'nun haberine göre; Milan, Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile el sıkıştı.

İtalyan devi senelik 4 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında yıldız isimle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Xhaka, geride bıraktığımız sezon toplamda 49 maçta forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi.

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