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Türk futbolunu sallayacak racon çıkışı! "Masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor"

Türk futbolunu sallayacak racon çıkışı! "Masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor"

13:098/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Türk futbolunun en dobra ve iddialı başkanlarından biri olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, spor kamuoyunda uzun süre konuşulacak bir son dakika açıklamasına imza attı.

Yüksel Yıldırım, Türk futboluna ilişkin değerlendirmelerinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, futbol camiasındaki tecrübesine vurgu yaparak artık daha etkin ve kararlı bir duruş sergileyeceğinin sinyalini verdi.


Sporx’te yer alan açıklamada, “Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor.” ifadelerini kullanan Yıldırım, önümüzdeki süreçte Türk futbolunda daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediğini belirtti.


Bu sözleriyle futbol kamuoyuna güçlü bir mesaj veren Yıldırım’ın açıklamaları, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Deneyim kazandığını ve yeni dönemde daha kararlı adımlar atacağını vurgulayan Yıldırım’ın mesajı, Türk futbolundaki gelişmelere yönelik etkisinin artacağı şeklinde yorumlandı.


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