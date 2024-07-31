Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ikinci maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar ilk maçında Hollanda karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sultanlar ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak ve bu maçtan galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları maç programı…
Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları Olimpiyatlarda madalya için parkeye çıkıyor.
İlk mücadelesini Hollanda karşısında oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı gruplarda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkacak.
Dominik Cumhuriyeti Milletler Ligi’nde oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etmişti.
Dominik Cumhuriyeti ilk maçında İtalya’ya setlerde 3-1 mağlup oldu.
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
C Grubun’da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları gruptaki son maçına ise grubun favorileri arasında yer alan İtalya karşısında çıkacak.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - İtalya mücadelesi ise 4 Ağustos’ta oynanacak.