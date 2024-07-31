Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında ikinci maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar ilk maçında Hollanda karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sultanlar ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak ve bu maçtan galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları maç programı…

1 / 8 Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları Olimpiyatlarda madalya için parkeye çıkıyor.



2 / 8 İlk mücadelesini Hollanda karşısında oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı gruplarda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkacak.



3 / 8 Dominik Cumhuriyeti Milletler Ligi’nde oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etmişti.

4 / 8 Dominik Cumhuriyeti ilk maçında İtalya’ya setlerde 3-1 mağlup oldu.

5 / 8 TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

C Grubun’da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.



6 / 8 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



7 / 8 Filenin Sultanları gruptaki son maçına ise grubun favorileri arasında yer alan İtalya karşısında çıkacak.