U17 Dünya Kupası'nda büyük skandal: Fransa-Kolombiya maçı sonrası kavga çıktı

Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Fransa U17 Milli Takımı ile Kolombiya U17 Milli Takımı arasındaki mücadele, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir kavgaya dönüştü. İşte yaşananlar...
Katar'da devam eden U17 Dünya Kupası organizasyonu, beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu.
Fransa U17 Milli Takımı ile Kolombiya U17 Milli Takımı arasında oynanan müsabaka, karşılaşmanın sona ermesinin ardından futbol sahasını bir anda savaş alanına çeviren büyük bir kavga ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kontrol altına alınamaz bir boyuta ulaştı. Yaşanan arbedenin şiddeti, tribünlerden sahaya inen oyuncuların ailelerinin de kavgaya karışmasıyla iyice tırmandı.
Kavga sonrasında Fransız kafileden bir görevlinin yaşadığı fiziksel zarar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Fransa Milli Takımı fizyoterapistinin gözünün altında oluşan belirgin morluklar, darp edildiğini kanıtlar nitelikteydi.
Bu gelişmelerin ardından Fransız heyeti, yaşanan olaylar ve şiddet nedeniyle resmi olarak FIFA Disiplin Kurulu'na başvuruda bulunarak yaşananların incelenmesini ve gerekli cezaların verilmesini talep etti.