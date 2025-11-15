Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
U17 Dünya Kupası'nda büyük skandal: Fransa-Kolombiya maçı sonrası kavga çıktı

U17 Dünya Kupası'nda büyük skandal: Fransa-Kolombiya maçı sonrası kavga çıktı

16:3015/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Fransa U17 Milli Takımı ile Kolombiya U17 Milli Takımı arasındaki mücadele, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir kavgaya dönüştü. İşte yaşananlar...

Katar'da devam eden U17 Dünya Kupası organizasyonu, beklenmedik bir şiddet olayına sahne oldu.

Fransa U17 Milli Takımı ile Kolombiya U17 Milli Takımı arasında oynanan müsabaka, karşılaşmanın sona ermesinin ardından futbol sahasını bir anda savaş alanına çeviren büyük bir kavga ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kontrol altına alınamaz bir boyuta ulaştı. Yaşanan arbedenin şiddeti, tribünlerden sahaya inen oyuncuların ailelerinin de kavgaya karışmasıyla iyice tırmandı.

Kavga sonrasında Fransız kafileden bir görevlinin yaşadığı fiziksel zarar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Fransa Milli Takımı fizyoterapistinin gözünün altında oluşan belirgin morluklar, darp edildiğini kanıtlar nitelikteydi.

Bu gelişmelerin ardından Fransız heyeti, yaşanan olaylar ve şiddet nedeniyle resmi olarak FIFA Disiplin Kurulu'na başvuruda bulunarak yaşananların incelenmesini ve gerekli cezaların verilmesini talep etti.

#Futbol
#Fransa
#Kolombiya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?