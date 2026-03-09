Uğurcan Çakır'la ilgili flaş iddia: "60 milyon euroluk teklif..."

Galatasaray'la başarılı bir sezon geçiren milli file bekçisi Uğurcan Çakır'la ilgili deneyimli spor yazarı Bülent Timurlenk, flaş bir değerlendirmede bulundu.
Galatasaray'ın 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyer sezonunu yaşıyor.
Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor. Yüzde 81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.
Öte yandan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Uğurcan için 60 milyon Euro'luk teklif gelebileceğini yazdı.
Timurlenk konuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du)."
"Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam."
"Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon eurodan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.