Uğurcan Çakır'la ilgili flaş iddia: "60 milyon euroluk teklif..."

"Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon eurodan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.