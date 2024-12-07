Ümit Karan'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahmini! Skor verdi

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair değerlendirmelerde bulundu. Karan, kritik maça ilişkin skor tahminini de paylaştı
Büyük bir heyecana sahne olacak derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde SkySpor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ümit Karan, derbiye ilişkin tahminini paylaştı. Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:
"Favori Fenerbahçe ama derbilerin favorisi de olmaz. Çıkış yakalayan bir Fenerbahçe, çok karışık bir Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak. Beşiktaş için final maçı gibi."
"Şampiyonluk yarışından kopmuş bir Beşiktaş'ın hedefleri artık derbiler, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olacaktır."
"Serdar Topraktepe'den 'Ben de buradayım' demesini bekliyorum. Beşiktaş'ın oyuncuları bu maçın önemini biliyordur diye düşünüyorum."
"Beşiktaş'ın çok fazla avantajı olduğunu söylemek zor ama Rafa ve Gedson gibi oyuncular bu maçta ön plana çıkabilir. Topu Fenerbahçe'ye bıraktığı takdirde en iyi oyunu olan geçiş oyununu oynayıp kaleye gitmek isteyecek."
"Immobile, Semih gibi oyuncular çok önem taşıyacak. Rashica'nın hızlı hücumlarda etki yaratabileceğini düşünüyorum."
"Fenerbahçe erken gol bulmadığı sürece zorlanabileceği bir takıma karşı oynayacak. Erken gol buluyorlar son zamanlarda o büyük avantaj Fenerbahçe'ye. 10-15 dakika baskılı başlayacağını düşünüyorum."
"Deplasman değil de içeride oynar gibi baskılı başlayacağını düşünüyorum ama Mourinho'nun taktiği belli olmaz. Belki de bekletir takımı. Maç için skor tahminim 2-2."