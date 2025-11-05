Yeni Şafak
Ünlü yorumcudan gündem olan iddia: Fenerbahçe RAMS Park'ta şampiyonluğunu ilan edecek

Ünlü yorumcudan gündem olan iddia: Fenerbahçe RAMS Park'ta şampiyonluğunu ilan edecek

Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin derbi galibiyeti sonrası ünlü yorumcudan gündem olan bir şampiyonluk iddiası geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Trabzonspor'la berabere kaldığı haftada derbiyi kazanarak lider olan sarı-kırmızılı takımla arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetinin ardından yorumcu Aygün Özipek'ten şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı açıklamalar geldi.

YouTube kanalı Legend Futbol'da konuşan Özipek, Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.

Aygün Özipek, "Fenerbahçe'yi yenecek takım yok. Şu an 4 puan fark var ama Fenerbahçe aslında 2 puanla önde. Galatasaray Saraçoğlu’nda hezimete uğrayacak. Fenerbahçe Rams Park'ta şampiyonluğunu ilan edecek. Ama MHK,TFF, bahis, illegal Fener'in üzerine oynamazsa..." ifadelerini kullandı.



