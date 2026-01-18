Ve dev transferde son bir adım kaldı: Kısa süre içerisinde noktalanacak!

Fenerbahçe, Fransız yıldız için Al-Ittihad’ın talep ettiği yüksek bonservis bedeline karşı strateji değiştirdi. Sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan tecrübeli oyuncuyla 2.5 + 1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, oyuncuya "Kulübünle görüş, kolaylık iste" ricasında bulundu.
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferine resmiyet kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Fransız yıldızla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdürüyor.
Al-Ittihad'in N'Golo Kante'yi bırakmak istememesi transfere engel olurken, Suudi ekibinin Fenerbahçe'den 15 milyon euro bonservis istediği Sabah'ta yer aldı.
Fenerbahçe, 2.5 + 1 yıl opsiyonlu sözleşme konusunda anlaşma sağladığı N'Golo Kante için bonservis ödemek istemiyor. Yıldız ismin kontratı 6 ay sonra sona eriyor.
FENERBAHÇE'DEN KANTE'YE MESAJ
Suudiler henüz Kante konusunda geri adım atmazken, Fenerbahçe yıldız ismi devreye soktu. Kante'yle yapılan toplantıda oyuncuya "Taraftarlarımız büyük bir heyecanla yolunu gözlüyor. Fenerbahçe'de çok mutlu olacaksın. Kulübünle görüş, bu işi birlikte bitirelim" mesajı verildi.
AL-ITTİHAD’IN KARARI BEKLENİYOR
N'Golo Kante'nin daha sonra Al-Ittihad ile görüşme talep ettiği ve transferi konusunda kolaylık isteyeceği belirtildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde noktalanacağı aktarılırken, Al-Ittihad'in vereceği kararın transferin kaderini belirleyeceği vurgulandı.